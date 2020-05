Dit zijn de voorwaarden van het extra ouderschapsverlof voor corona

De superkern heeft zaterdag een akkoord bereikt over het bijzondere ouderschapsverlof voor de coronacrisis. Minister van Werk Nathalie Muylle heeft nu de voorwaarden voor dat ouderschapsverlof bekendgemaakt.

‘Met een tijdelijk bijkomend ouderschapsverlof willen we het voor ouders makkelijker maken om werk en gezin te combineren tijdens de heropstart van de bedrijven vanaf 18 mei’, is minister Muylle tevreden met het akkoord dat de superkern zaterdag bereikte. ‘Aangezien er vanaf nu een wettelijke basis is voor het corona-ouderschapsverlof, kunnen werknemers en werkgevers vanaf maandag beginnen met afspraken erover te maken.’