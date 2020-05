Meer dan 65.000 coronadoden in VS, eerste bovengrens Trump overschreden

De coronapandemie heeft in de VS al aan meer dan 65.000 mensen het leven gekost, zo blijkt zaterdagochtend (plaatselijke tijd) uit data van de befaamde Johns Hopkins Universiteit (JHU) in Baltimore. In New York werden de afgelopen 24 uur bijna 300 nieuwe doden geteld.

Geciteerd door nieuwszender CNN maakt JHU gewag van 65.173 dodelijke slachtoffers. Worldometer.info meldt omstreeks 17.30 uur Belgische tijd 65.960 sterfgevallen.

Nog in de VS zijn volgens Johns Hopkins minstens 1.106.373 miljoen mensen besmet geraakt, of zowat een derde van alle meer dan 3,3 miljoen gevallen wereldwijd. Worldometer registreerde in de VS 1.135.984 infecties.

Op 17 april heeft president Donald Trump gezegd rekening te houden met 60.000 tot 65.000 dodelijke slachtoffers. Die bovengrens is nu overschreden. Vroegere modellen die het Witte Huis naar voren heeft gebracht, gewaagden van minstens 100.000 corona-overlijdens.

Vrijdag zei Trump te hopen op minder dan 100.000 sterfgevallen.

New York: 'Dodentol angstaanjagend hoog'

In de Amerikaanse staat New York zijn op een dag tijd nog eens 299 mensen aan het nieuwe coronavirus overleden, zo heeft volgens nieuwszender CNN gouverneur Andrew Cuomo zaterdag gezegd. Er waren ook 831 nieuwe besmettingen.

Cuomo zei dat het nieuwe besmettingscijfer 'geen geweldig' nieuws is. Dat er weer 299 dodelijke slachtoffers zijn, tegen 289 de dag daarvoor, noemde hij 'angstaanjagend hoog'.