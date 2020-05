Lierse Kempenzonen dwingt voor het BAS licentie voor 1B af

Lierse Kempenzonen heeft zaterdag met succes zijn licentiedossier voor 1B verdedigd bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). Later op de dag al kregen de Pallieters groen licht.

Lierse kreeg vorige maand al zonder omwegen een licentie voor de eerste amateurklasse. Maar door de evolutie in het Belgische professionele voetballandschap, waarbij zeven clubs naast een proflicentie grepen (Standard, Moeskroen, Oostende, Virton, Lommel, Roeselare en het intussen failliete Lokeren) leek de voorbije weken plots ook een licentie voor 1B aan belang te winnen voor de Lierenaars. In allerijl werd dan ook werk gemaakt van een volledig dossier, dat zaterdag met succes voor het BAS werd verdedigd. Na een positief advies van de Licentiecommissie eerder deze week volgde nu ook het BAS dat standpunt.

“Er is de voorbije weken door heel wat mensen hard aan dit dossier gewerkt”, reageerde CEO Yorik Torreele. “We wilden vooral bewijzen dat Lierse zowel op financieel, structureel als organisatorisch vlak klaar is om de stap naar 1B te zetten. We zullen van heel nabij de situatie in het Belgische voetballandschap blijven opvolgen. Maar we zijn klaar om te groeien. Of dat in 1B dan wel in de eerste amateurklasse zal zijn, zien we nog wel.”

In die eerste amateurklasse is Lierse na kampioen Deinze en RWDM pas de derde ploeg die zijn licentie voor 1B beet heeft. Opvallend, want Lierse eindigde pas 13de. Maar als straks enkele grote jongens bij hun herexamen voor het BAS opnieuw naast een licentie zouden grijpen, kan Lierse mogelijk een plaats innemen.

“We zijn klaar om die stap te zetten”, benadrukt voorzitter Luc Van Thillo. “De jeugdwerking, de achterban, sponsors, noem maar op. Het verhaal leeft op het Lisp. Wat er ook gebeurt, we komen altijd terug.”