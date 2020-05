Beperkte autorit voor ontspanning mag vanaf maandag weer

Het crisiscentrum heeft de lijst met veelgestelde vragen over de coronamaatregelen bijgewerkt. Daaruit blijkt dat iedereen vanaf maandag de wagen of de motor mag nemen om een ‘beperkte verplaatsing’ te maken voor een recreatieve activiteit.

Vanaf maandag worden de maatregelen inzake buitensport versoepeld’, zegt Yves Stevens van het crisiscentrum. ‘Om dat te vergemakkelijken mag iedereen met zijn wagen een beperkte verplaatsing maken om dat te doen. Denk aan een korte autorit om te gaan joggen, wandelen, vissen, golfen en andere buitensporten zonder contact.’

Stevens benadrukt dat het niet de bedoeling is om van die ‘beperkte verplaatsingen’ een hele daguitstap te maken. ‘Het is nu aan iedereen om te tonen dat we ons gezond verstand kunnen gebruiken. We moeten bewijzen dat we onze verantwoordelijkheden mogen nemen.’ Wat een ‘beperkte’ verplaatsing is, wordt niet gedefinieerd. ‘Opnieuw: een kwestie van gezond verstand.’

Het mengen van generaties wordt nog steeds ten stelligste afgeraden. Naar je (groot)ouders op leeftijd rijden voor een wandeling. 'Nu al generaties mengen zou niet wijs zijn. Het virus is nog steeds in het land. Als we ons nu onverantwoordelijk gedragen kan en zal het virus opnieuw opflakkeren', aldus Stevens.

Ook handelsreizigers mogen weer de baan op, zij het enkel naar bedrijven. Deur-aan-deurverkoop mag voorlopig dus nog niet.

