Boris Johnson en verloofde geven zoon naam van dokters die ‘zijn leven redden’

De Britse premier Boris Johnson en zijn verloofde Carrie Symonds hebben hun pasgeboren zoon Wilfred Lawrie Nicholas genoemd. De derde naam van de jongen is een eerbetoon aan de dokters die Johnson behandelden tegen het coronavirus.

Carrie Symonds (32) maakte de naam van haar woensdag geboren zoontje Wilfred bekend via Instagram. De eerste naam van het kind verwijst naar de grootvader van Boris Johnson (55), Lawrie is de naam van Symonds grootvader en zijn derde naam Nicholas heeft de baby te danken aan Nick Price en Nick Hart.

Die Nicks zijn twee dokters van het St Thomas-ziekenhuis in Londen. Zij hebben volgens het koppel het leven van Johnson gered toen de Britse premier vorige maand met covid-19 in het ziekenhuis werd opgenomen. Johnson lag daar even op intensieve zorg met ademhalingsproblemen.

‘Mijn geluk kan niet op. Mijn hart is vervuld’, verklaarde de kersverse moeder verder. Ze bedankte ook nog de materniteitsafdeling University College London Hospital.