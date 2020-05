Eén jaar na moord die schokgolf veroorzaakte: hoe Julie Van Espen uitgroeide tot een symbool

Een jaar geleden ging er een schokgolf door het land toen het lichaam van Julie Van Espen werd gevonden in het Albertkanaal. Op 4 mei was ze brutaal vermoord door Steve B., een veroordeelde serieverkrachter die in de eerste plaats niet vrij had mogen rondlopen. Intussen is het gerechtelijk onderzoek bijna afgerond. Julie Van Espen is een symbool geworden. Een reconstructie.