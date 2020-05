Akkoord over extra ouderschapsverlof voor corona

De superkern heeft zaterdag een akkoord bereikt over het bijzondere ouderschapsverlof voor de coronacrisis. Dat vernam Belga en is bevestigd aan onze redactie. De regeling moet nog naar de Raad van State worden gestuurd.

Federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) stelde begin april voor een soort 'coronaverlof' in te voeren, waardoor ouders extra vrijaf zouden kunnen nemen tijdens de crisisperiode. Het stelsel staat los van het reguliere ouderschapsverlof, en komt dus bovenop de vier maanden die elke werknemer per kind jonger dan twaalf jaar krijgt.

Het was de bedoeling om het verlof te laten opnemen tussen 1 mei en 30 juni, maar de besluitvorming raakte niet snel genoeg rond. Zaterdag kwam het coronaverlof opnieuw ter sprake op de superkern, de bijeenkomst van de federale regeringskern, aangevuld met de voorzitters van de partijen die de minderheidsregering van premier Sophie Wilmès steunen. Daar kwamen de partijen overeen dat het stelsel met terugwerkende kracht zou worden ingevoerd.

Later op de dag komt nog een ministerraad samen om de beslissing te bevestigen. Daarna wordt het besluit naar de Raad van State gestuurd. Later op de dag zal minister Muylle meer details over het voorstel uit de doeken doen.