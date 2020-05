FC Utrecht geeft strijd tegen Nederlandse voetbalbond nog niet op

FC Utrecht legt zich nog niet neer bij de beslissing van de Nederlandse voetbalbond dat het volgend seizoen geen Europees voetbal mag spelen. De club ziet nog voldoende aanknopingspunten om de juridische strijd tegen de KNVB te vervolgen.

“Absoluut”, reageert advocaat Frans de Weger op de vraag of verder procederen nog zin heeft. “Ons gesprek met de UEFA was positief.”

FC Utrecht leek vrijdag kansloos nadat de UEFA had bevestigd dat de KNVB de Europese tickets eerlijk heeft verdeeld. Feyenoord kreeg als nummer drie in de stand een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League omdat de finale van de KNVB-beker niet kan worden afgewerkt. Dat ticket zou normaal gesproken de beloning zijn voor de winnaar van de beker. In de bekerfinale zou Utrecht het opnemen tegen Feyenoord.

Eigenaar Frans van Seumeren van FC Utrecht hoopt nog steeds dat de bekerfinale wordt gespeeld, bijvoorbeeld in september. Advocaat De Weger sluit dat niet uit na zijn gesprek met de UEFA. Hij vindt het nog te vroeg om inhoudelijk in detail te treden.