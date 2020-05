Ook economisch ziet heel de wereld af van het coronavirus. In België, maar ook in onze buurlanden, wordt een historische krimp voorspeld. Maar is die schade dan zo erg, als alle landen na de crisis met eenzelfde achterstand aan de weg terug moeten timmeren? En wat is nu precies het verschil met de financiële crisis van in 2008 en 2009? Senior writer Ruben Mooijman schetst in bovenstaande video hoe groot de economische impact is van de coronacrisis.