Sinds enkele weken is Kayleigh McEnany de nieuwe woordvoerder van Donald Trump. Ze is al de vierde woordvoerder van de Amerikaanse president in drie jaar tijd. Vrijdag gaf ze haar eerste persbriefing in het Witte Huis, en daar maakte ze een dure belofte.

De relatie van haar voorgangers, waaronder Sean Spicer en Sarah Sanders, met de media was alles behalve optimaal. Ze kregen vaak kritiek dat ze de media misleidden met hun tussenkomsten of gingen geregeld stevig in de clinch met de aanwezige journalisten.

Na zijn vertrek uit het Witte Huis nam Spicer afstand van de politiek. Vorig najaar maakte hij nog een opvallende passage in 'Dancing with the stars'.