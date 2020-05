128 nieuwe ziekenhuisopnames, 82 nieuwe sterfgevallen in België

Met 128 nieuwe ziekenhuisopnames, en 82 doden de voorbije 24 uur zet de dalende trend van de cijfers zich voort. Ook het aantal mensen op intensieve zorg daalt sterk. Dat meldt Sciensano in zijn dagelijkse update van de coronacijfers voor België.

Er zijn vrijdag ook 319 mensen ontslagen uit het ziekenhuis. In totaal zijn nu 3.111 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Dat is opnieuw een daling met 275. Ook het aantal doden, 82, kent een daling tegenover de dag voordien (130). Mogelijk speelt een weekendeffect mee. Vaak komen de cijfers moeilijker door in het weekend. Gisteren was het 1 mei, een feestdag, waardoor hetzelfde weekendeffect een rol kan spelen. Van de 82 doden vielen er 33 in het ziekenhuis en 49 in woonzorgcentra.

Opvallend: 20 sterfgevallen werden weer verwijderd uit de statistieken, 'als gevolg van correcties, doorgegeven door verschillende bronnen', klinkt het in het dagelijkse rapport van Sciensano.

Een forse daling is nog te zien bij het aantal mensen op intensieve zorg. 60 mensen mochten die afdeling in het ziekenhuis verlaten. Voor het eerst in weken liggen minder dan 700 (689) mensen op intensieve zorg. Van de nieuwe opnames (128) komt 19 procent uit een woonzorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg.

Er werden 485 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur: 313 in Vlaanderen, 128 in Wallonië, en 44 in Brussel.

