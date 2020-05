Andy Murray heeft goeie reden om idee van Roger Federer te steunen: “Liever minder prijzengeld dan gelijkheid”

Andy Murray steunt het idee van Roger Federer om de tenniscircuits ATP (mannen) en WTA (vrouwen) te fuseren. Dat verklaarde hij op nieuwszender CNN.

“Ben ik de enige die denkt dat het nu het moment is dat het mannen- en vrouwentennis de krachten bundelen?”, vroeg Federer zich woensdag af op Twitter. Intussen vond hij in collega Rafael Nadal al een medestander. En ook Andy Murray is het idee genegen.

In een gesprek met CNN stelt de tweevoudige Wimbledon-winnaar dat veel mannelijke topspelers ervan overtuigd zijn dat een fusie een positieve ontwikkeling is voor het tennis. “Maar het is wel belangrijk dat ook de vrouwen hun stem laten horen”, aldus de Schot.

Federer had het niet over een fusie op het terrein, maar over het samengaan van de ATP en WTA. “Het is voor fans verwarrend om verschillende klassementen te hebben, andere logo’s en websites en verschillende toernooicategorieën”, stelde de Zwitser.

Uitdagingen

Volgens Murray staat een eventuele samensmelting wel voor “uitdagingen”. Hij kent naar eigen zeggen spelers die liever minder verdienen dan dat ze het principe van gendergelijkheid zouden aanvaarden.

“In het verleden heb ik gesprekken gehad over de toename van het prijzengeld. Dan ging het bedrag voor de verliezende speler in de eerste ronde bij de mannen van 8.000 naar 10.000 dollar en bij de vrouwen van 6.000 naar 10.000 dollar. Ik sprak toen hierover met enkele mannelijke spelers die ongelukkig waren over het feit dat het prijzengeld gelijk was. Ze vertelden me dan dat ze liever helemaal geen hoger prijzengeld willen. Dat is de mentaliteit waarmee je geconfronteerd wordt in deze discussies.”