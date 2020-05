Rechter verwerpt claim gelijk loon Amerikaans vrouwenvoetbalteam: “Wij zijn gechoqueerd en ontgoocheld”

Het Amerikaanse nationale vrouwenvoetbalteam heeft een nederlaag geleden in de juridische strijd tegen de Amerikaanse federatie (USSF) om hetzelfde loon te bekomen als hun mannelijke collega’s. De rechter in Los Angeles wees de claim van de wereldkampioenes af dat ze onderbetaald worden in vergelijking met het mannenteam.

Rechter Gary Klausner zal zich later wel nog uitspreken over de bewering van de Amerikaanse voetbalvrouwen dat ze ten op zichte van hun mannelijke collega’s niet gelijk behandeld worden wat betreft huisvesting, reizen en ondersteuning. Een proces daarover is voorzien op 16 juni.

Klausner verwees onder meer naar het feit dat het vrouwenteam eerder een aanbod weigerde om volgens eenzelfde structuur betaald te worden als het mannenteam. Verder deden de vrouwen afstand van hogere bonussen in ruil voor onder meer een garantie dat meer speelsters een contract zouden krijgen.

Foto: AFP

De rechterlijke beslissing is een grote tegenslag voor het team rond superster Megan Rapinoe, dat al enkele jaren strijdt voor gelijk loon. Hun woordvoerster Molly Levinson verklaarde al dat de speelsters beroep zullen aantekenen. “Wij zijn gechoqueerd en ontgoocheld over deze beslissing, maar we geven ons harde werk om gelijk loon te bekomen niet op”, aldus Levinson.

“We zullen de strijd voor gelijkheid nooit opgeven”, tweette Megan Rapinoe.

Het Amerikaanse team, dat de voorbije twee WK’s won, eiste de betaling van achterstallig loon ter waarde van 66 miljoen dollar (ongeveer 60 miljoen euro).