Nog een ‘Schumi’ achter het stuur: David Schumacher maakt virtueel debuut in Formule 1 (naast 45-jarige debutant)

David Schumacher, de 19-jarige zoon van Ralf Schumacher en neef van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, maakt dit weekend zijn debuut in de Formule 1. Dat doet hij wel vanuit zijn eigen woonkamer. Zondag staat de vierde virtuele Grand Prix op het programma.

Normaal zou het Formule 1-circus dit weekend in Nederland zijn tenten opslaan, maar het circuit van Zandvoort zit nog niet in het spel en daarom draaien de piloten hun virtuele rondjes op het Braziliaanse Interlagos-circuit.

“Ik heb niet veel ervaring met simraces en dus ben ik dagelijks enkele uurtjes aan het oefenen”, zei de jonge Schumacher vrijdag. “Ik zal mijn best doen om een mooi resultaat te rijden, maar sowieso wordt het een leuke ervaring.”

Schumacher verdedigt zondag de kleuren van Racing Point. Ook Renault brengt een opmerkelijke debutant in stelling. De Franse constructeur rekent op de stuurmanskunst van de Noorse rallyrijder Petter Solberg, de wereldkampioen rally van 2003. “Op mijn 45e maak ik mijn debuut in de Formule 1 en dat zonder mijn huis te verlaten. Ik vind het best spannend”, vertelt Solberg op Twitter. “Vroeg in mijn carrière had ik kans op een zitje in de Formule 1, maar ik heb rally altijd op de eerste plaats gezet. Leuk dat het er nu toch nog van komt.”

David is niet de enige Schumacher actief op het circuit. Ook Mick, de zoon van Michael Schumacher, zit achter het stuur van een racewagen. Hij is momenteel actief in de Formule 2.