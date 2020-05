‘Roberto Martínez verlengt contract bij Rode Duivels’

Roberto Martínez heeft een ­inhoudelijk en finan­cieel principeakkoord met de top van de voetbalbond om door te gaan tot na het WK in Qatar in 2022. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en Le Soir. Een contract is nog niet getekend.

Zou Roberto Martínez (46) blijven tot na het opgeschoven EK volgend jaar, of nog langer? Die vraag lag al even op tafel en lijkt nu beslecht. Martínez en de voetbalbond zouden samen willen doorgaan tot na het WK in Qatar in de winter van 2022.

Omdat het EK en het WK zo snel op elkaar volgen, zou dat de continuïteit van de ploeg en het werk ten goede komen. Er zou een akkoord zijn, maar nog geen contract. Verwacht wordt dat de voetbalbond het nieuws aankondigt van zodra een contract getekend is.