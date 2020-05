VS keurt eerste uitrol van ‘beste’ kandidaat-medicijn tegen corona goed

Het ebolamedicijn remdesivir zal vanaf maandag in Amerikaanse ziekenhuizen verdeeld worden. Er zijn voorlopig nog veel vraagtekens te plaatsen bij het ‘beste’ kandidaat-medicijn tegen covid-19.

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag (Belgische tijd) toestemming gegeven voor het gebruik van het medicijn remdesivir tegen het nieuwe coronavirus. Het gaat om een toestemming voor het gebruik van het experimentele medicijn in noodgevallen. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump verklaard tijdens een persconferentie.

Die persconferentie gaf hij samen met de ceo van farmagigant Gilead, het bedrijf dat het medicijn oorspronkelijk heeft ontwikkeld tegen ebola en nu anderhalf miljoen injectieflacons gratis ter beschikking zal stellen. Volgens ceo Daniel O’Day moet remdesivir gezien worden als een efficiënte corona-remmer, die de duur van de symptomen inkort en de hevigheid ervan verlicht. Ook de Amerikaanse immunoloog en medisch adviseur van het Witte Huis Anthony Fauci sprak eerder al van een ‘significant positief effect’ bij de behandeling van covid-19 en van ‘behoorlijk goed nieuws’.

Het gaat evenwel om voorlopige resultaten die nog niet alle stappen van de gebruikelijke kwaliteitscontrole (‘peer review’) hebben doorlopen. In de New York Times waarschuwden meerdere wetenschappers al voor te snelle conclusies uit deze eerste data. Daarnaast is er ook nog een Chinese studie uitgevoerd naar remdesivir. Uit de eerste resultaten die in het topvakblad The Lancet zijn verschenen, concludeerden de Chinese vorsers dat het gunstige effect eerder beperkt was.