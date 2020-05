Ceo Lufthansa, die beslist over Brussels Airlines: ‘Op zijn vroegst herstart in herfst’

Alle vliegtuigen van de Lufthansa groep ‘bereiden zich voor op een zomer aan de grond’. Dat staat te lezen in een speech van topman Carsten Spohr.

Topman Carsten Spohr geeft de speech pas zelf op 5 mei, maar vrijdag werd de geschreven versie bewust al online geplaatst. ‘De coronacrisis is de grootste uitdaging in de recente geschiedenis van de Lufthansa Group’, staat te lezen in de speech van de ceo. ‘We bereiden ons voor om deze zomer op de grond door te brengen en het enige wat we kunnen doen is op zijn vroegst hopen op een goede herstart in de herfst. Dat zal wel een heel trage heropstart zijn. (...) Wij zullen onze nieuwe balans uiteindelijk pas tegen 2023 terugvinden.’

De 53-jarige Spohr is de man die beslist wat er met Brussels Airlines gebeurt. Hij heeft zich de afgelopen jaren in crisissituaties een keiharde, onwrikbare manager getoond. Als hij naar België komt - premier Sophie Wilmès (MR) nodigde hem eerder al uit voor een gesprek over Brussels Airlines - dan is het om een deal af te kloppen. In zijn speech verwijst Spohr naar de ronde die hij zal doen bij de verschillende Europese overheden om staatssteun te injecteren in (de dochterbedrijven van) de Lufthansa Group.

‘Wij treffen geen schuld in deze gezondheidscrisis’, klinkt het. ‘We wensen aanspraak te maken overheidssteun, die hebben we nodig, maar we willen geen overheidsmanagement. We willen daar duidelijke doelen aan koppelen en voelen onszelf verantwoordelijk tegenover de belastingbetaler die deze hulp mogelijk maakt.’

Na de crisis

Hoe dan ook zal Spohr relatief snel beslissingen moeten maken. Momenteel staan 700 toestellen van de 760 aan de grond en worden gemiddeld 3.000 vluchten per dag geschrapt. Die situatie is onhoudbaar, beseft hij. ‘We vervoeren nog maar 1 procent van het aantal passagiers dat we tijdens dezelfde periode vorig jaar vervoerden.’

‘Hoe dan ook zal Lufthansa kleiner zijn na de crisis’, staat te lezen in de speech. ‘We zullen onze vloot met ongeveer 100 toestellen verminderen. Daardoor hebben we 10.000 werknemers te veel aan boord. We kunnen dus niet langer uitsluiten dat we mensen moeten laten gaan. Tenzij we een manier vinden om zo veel mogelijk collega’s aan boord te houden door een innovatief parttime werkmodel.’

Brussels Airlines

Wat dit concreet voor dochterbedrijf Brussels Airlines betekent, werd vrijdag nog niet bekendgemaakt. Brussels Airlines vraagt 290 miljoen euro aan de Belgische overheid om de crisis te overleven. Maar is Brussels Airlines echt too important to fail, zoals een bron bij de onderhandelingen het bedrijf noemt aan De Standaard?