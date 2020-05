WHO weerlegt kritiek Trump: ‘We waarschuwden wel op tijd’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vrijdag gereageerd op kritiek uit onder meer de Verenigde Staten dat de organisatie te laat waarschuwde voor het coronavirus.

‘Op 30 januari riepen we een internationale gezondheidsnoodtoestand uit’, zegt de voorzitter van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. ‘Op dat moment waren er 82 geregistreerde besmettingen buiten China en nog geen doden. Alle landen hadden dus genoeg tijd om zich voor te bereiden op het coronavirus.’

De WHO verklaarde op 11 maart dat het coronavirus een pandemie is. Die situatie is nog ongewijzigd, zei Tedros vrijdag.

Geen financiering meer

Tedros zei dat de WHO ook nog altijd samenwerkt met de VS, hoewel het land besloot niets meer bij te dragen aan de WHO. ‘We werken nauw samen en staan constant in contact met elkaar’, besloot Tedros.

De Amerikaanse president Donald Trump zei half april dat hij een onderzoek wil naar de acties van de WHO omdat hij vindt dat de organisatie ten eerste niet snel genoeg aan de alarmbel trok en ten tweede te weinig deed aan de verspreiding van ‘Chinese desinformatie’. Bovendien nam Trump de WHO ook kwalijk dat ze tegen de sluiting van nationale grenzen pleitte.

In 2019 gaven de VS zo’n 400 miljoen dollar aan de WHO, goed voor 15 procent van haar budget. ‘Zo’n verlies is een catastrofe voor de WHO en voor iedereen die de verspreiding van evidencebased advies aan de hele wereld belangrijk vindt’, zei Nitsan Chorev, professor aan de Brown University in Rhode Island en auteur van een geschiedenis van de WHO aan De Standaard.