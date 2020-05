Drie personen besmet met coronavirus bij FC Keulen, maar trainingen gaan gewoon door

De Duitse voetbalbond (DFL) hoopt in mei het Bundesliga-seizoen te hervatten, maar is dat wel realistisch? De Duitse eersteklasser FC Keulen maakte vrijdag namelijk bekend dat drie personen positief testten op Covid-19. Desondanks gaan de trainingen gewoon door bij de ploeg van Sebastiaan Bornauw (ex-Anderlecht) en Birger Verstraete (ex-Gent)

Om de competitie opnieuw te kunnen opstarten, moeten eerst alle spelers en medewerkers getest worden. Dat gebeurde donderdag alvast bij FC Keulen, en daar bleken drie positieve gevallen te zijn. De club gaf geen namen vrij, maar tabloid Bild meent te weten dat het om twee spelers en een kinesist gaat. De Belgen Sebastiaan Bornauw (21) en Birger Verstraete (26) zijn er alvast niet bij. De betrokken personen - die geen symptomen vertoonden - gaan 14 dagen in quarantaine, laat Keulen weten.

De club is wel niet van plan om zijn trainingen opnieuw stop te zetten. “We passen al sinds begin april de nodige hygiënemaatregelen toe. Door deze maatregelen en de strategie van het regelmatig afnemen van tests, kunnen we nu reageren met individuele oplossingen”, laat de club weten via de officiële kanalen.