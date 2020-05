Red Lions gaan maandag weer trainen, achter gesloten deuren

De Belgische hockeymannen hervatten maandag de trainingen. Dat deelde de hockeybond vrijdag mee. Vanaf 4 mei trainen de spelers elke maandag, woensdag en vrijdag op de terreinen van Beerschot in Kontich.

Bij de trainingen zijn publiek en pers niet welkom. Alleen de spelers en de staf worden toegelaten. Er geldt ook een strikt gezondheidsprotocol. De hockeymannen trainen in groepjes van drie personen, ze moet steeds anderhalve meter afstand bewaren en de kleedkamers blijven gesloten. De spelers moeten zich thuis of in hun auto omkleden.

De Red Lions zijn Europees- en wereldkampioen en zouden op de Olympische Spelen in Tokio voor een unieke treble gaan.