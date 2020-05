Vrouw in levensgevaar na steekpartij op klaarlichte dag in Deurne

In de Seraphin De Grootestraat in Deurne is een vrouw vrijdagavond neergestoken. De dader vluchtte na de feiten weg.

De hulpdiensten zijn vrijdagavond massaal uitgerukt naar de Seraphin De Grootestraat in de Antwerpse gemeente Deurne, een zijstraat van de Ruggeveldlaan. In een woning in de straat heeft een vrouw verschillende messteken gekregen.

'Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht', bevestigt Willem Migom, woordvoerder van de politiezone Antwerpen. De vrouw verkeert in levensgevaar. Bij de feiten raakte ook een van de aanwezige kinderen, een tiener, lichtgewond.

De dader van de feiten vluchtte weg, volgens Gazet Van Antwerpen gaat het om de partner van het slachtoffer. 'De verdachte wordt opgespoord', zegt de politie. Op de plaats van de feiten stelde de politie een perimeter in, het lab kwam ter plekke voor een sporenonderzoek.

1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. Meer info vindt u op de website 1712.be.