Elon Musk laat beurskoers van Tesla kelderen met vreemde tweets

‘Aandelenprijs Tesla is naar mijn mening te hoog’, twitterde topman Elon Musk plots vrijdag. Wall Street luisterde: de aandelen van het bedrijf kelderden meteen met 13 procent.

Het bericht maakte deel uit van een reeks opvallende tweets. Zo verklaarde Musk in een eerdere tweet al dat hij zijn fysieke bezittingen, waaronder zijn huizen, zou verkopen. ‘Ik zal geen huis meer hebben’, twitterde hij. Een van zijn meest recente tweets vrijdag was ‘mijn vriendin is boos op mij’.

Enkele minuten eerder deed hij nog opnieuw een oproep om mensen ‘HUN VRIJHEID terug te geven’, mogelijk verwijzend naar de lockdownmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Musk veroordeelde de lockdown om het nieuwe coronavirus in te dijken al eerder. Dat leverde een storm aan kritiek op.

Beurswaakhond ligt op de loer

Het soms bizarre gedrag van Musk op Twitter leidde al eens tot een miljoenenboete van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Volgens de toezichthouder zette Musk beleggers in 2018 op het verkeerde been door te beweren dat hij Tesla van de beurs zou halen en de financiering daarvoor rond was. Dat was achteraf bekeken niet het geval. Na een schikking moest Musk ook zijn positie als voorzitter van Tesla neerleggen.

De nieuwe reeks van vreemde tweets kan alweer een pijnpunt worden voor de miljardair. De SEC verbood Musk over een aantal koersgevoelige onderwerpen over Tesla te twitteren zonder toestemming van een jurist. Het ging daarbij onder andere om de financiën van de automaker, productiecijfers en de aankoop of verkoop van aandelen door Musk.