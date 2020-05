Tv-maker Pedro Elias beschermt zoon met leukemie: 'Ben echte ontsmetter geworden'

Tv-maker Pedro Elias weet niet goed wat hij moet denken van de versoepeling van de coronamaatregelen. 'Ik wil heel graag op een festival gaan zuipen en dansen, maar ik wil ook nog even wachten. Ik wil mijn zoon beschermen.' Rover wordt behandeld voor leukemie en is een risicopatiënt.

Voor tv-maker Pedro Elias zijn het bange tijden. Een jaar geleden kregen hij te horen dat zijn zoontje Rover (4) leukemie heeft. Hij onderging acht maanden intensieve behandeling en nu zit Rover 'in onderhoud'. Dat wil zeggen dat ze tweewekelijks naar het ziekenhuis moeten. Omdat zijn zoon nog steeds kwetsbaar is, probeert de tv-maker zo weinig mogelijk buiten te komen in deze coronatijden.

'Ik ben echt een ontsmetter geworden. Als de post is geweest, ontsmet ik de brievenbus. Ik ontsmet ook alle klinken in huis. Maar ik kan moeilijk iedereen schikken naar hoe ik het zou willen', zei hij in het programma Vandaag op VRT.

Elias presenteert ondertussen samen met Wesley Sonck De Container Cup op VIER. 'Ik heb daarvoor een heel straf masker. Tussen mij en Wesley staat een heel dik plexischerm. Iedereen die in de buurt komt, moet een masker dragen. En ik heb ook handschoenen aan. Eigenlijk zijn mijn handen aan vervanging toe, ik ontsmet ze zo vaak.'

'Getrainde quarantaine-mensen'

Elias heeft het een beetje moeilijk met de aankomende versoepeling van de maatregelen. 'Ik wil heel graag op een festival gaan zuipen, dansen en gek doen, maar als papa van Rover wil ik nog even wachten. Ik wil mijn zoon beschermen. Maar ik snap alle mensen die staan te popelen.'

'Wij zijn ondertussen getrainde quarantaine-mensen. Wij zijn het gewend terug te plooien op ons gezin en om alle beestjes uit Rovers buurt te houden.'