Joe Biden ontkent seksueel wangedrag

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft gereageerd op beschuldigingen aan zijn adres over seksueel wangedrag.

‘Die zijn niet waar, die zijn nooit gebeurd’, zei Biden in een schriftelijke verklaring. Het is de eerste keer dat Biden publiekelijk reageert op de beschuldigingen. Later op de dag doet hij dat in een vraaggesprek met televisiestation MSNBC.

Een vroegere medewerkster van Biden, Tara Reade, beticht de 77-jarige voormalige vicepresident ervan haar in 1993 in de Senaat te hebben betast. Reade werkte tussen december 1992 en augustus 1993 als assistente in het kantoor van Biden, die toen Senator was. In interviews met onder meer The New York Times en The Washington Post beschuldigde ze Biden er van haar in 1993 tegen een muur te hebben gedrukt en haar onder haar blouse en rok te hebben aangeraakt terwijl ze dat niet wilde.

De nu 56-jarige Read stapte twee weken geleden naar de politie, maar het incident zou intussen zijn verjaard.

Reade was één van de acht vrouwen die vorig jaar al naar buiten traden met verhalen rond ongewenste aanrakingen vanwege Biden, maar niemand beschuldigde hem tot nog toe van aanranding. De Democratische presidentskandidaat reageerde toen met een videoboodschap waarin hij beloofde meer rekening te zullen houden met de persoonlijke ruimte van mensen.