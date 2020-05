Emma Meesseman moet MVP-titel van de Euroleagueaan Oekraïense Iagupova laten

Emma Meesseman is net niet verkozen tot MVP van het voorbije reguliere seizoen in de Euroleague. De Belgian cat van Ekaterinburg eindigde ex aequo met de Amerikaanse Alyssa Thomas (USK Praag) op de tweede plaats, achter de Oekraïense Alina Iagupova (Fenerbahce). Dat raakte vrijdag bekend.

Door de coaches werd de 26-jarige Meesseman op de vierde plaats gezet, door de media op de tweede en door de fans op de zesde.

Meesseman pronkte eerder deze week al in het team van beste vijf speelsters in de Euroleague, net als Iagupova en Thomas.

Tweevoudig titelverdediger Ekaterinburg beëindigde het reguliere seizoen met 13 zeges en één nederlaag. De play-offs vielen door de coronapandemie in het water. “Meesseman beëindigde het reguliere seizoen met verbazingwekkende cijfers”, klonk het woensdag bij FIBA Europe. “Dankzij een shotpercentage van liefst 67 procent kwam ze aan een gemiddelde van 14,1 punten per wedstrijd. Ook met gemiddeld 4,6 rebounds en 3,2 assists hielp ze haar team aan de groepszege.”

Vorig jaar werd Meesseman in het shirt van de Washington Mystics verkozen tot MVP van de WNBA-finale. In 2018 werd ze uitgeroepen tot MVP van de Final Four van de Euroleague.