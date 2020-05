Geen Sezoensrally in 2020 door coronavirus

De organisatoren van de Sezoensrally in Bocholt, oorspronkelijk de vijfde manche van het BK rally en gepland op 16 mei, hebben vrijdag bekendgemaakt dat de wedstrijd niet doorgaat in 2020.

Eerder nam de organisatie de beslissing de Sezoensrally uit te stellen wegens de coronacrisis, maar nu trekt ze definitief een streep onder de editie van 2020. 'Gezien de rallykalender ook in het najaar goed gevuld is, gaan we niet op zoek naar een nieuwe datum', verklaart Eddy Smeets namens Racing Team Moustache. 'Die zou trouwens nooit goed uitkomen voor de land- en tuinbouwers, met wie we absoluut een goede relatie willen behouden. De financiële partners van zowel de rallyteams als de organisatie maken zware tijden mee. Het is niet ondenkbaar dat sponsors hun bijdragen terugschroeven of annuleren. Een sabbatjaar om een beetje op adem te komen, verdient onze voorkeur. Dat geldt zeker ook voor het medisch personeel dat nodig is om een rally te organiseren, denk maar aan dokters, verplegers, Rode Kruis,...'

Als alles naar wens verloopt, wordt de 44ste editie van de Sezoensrally op zaterdag 15 mei 2021 georganiseerd, ter ere van de overleden voorzitter Jeff Moustache Steensels.