De Britse rockgroep Queen heeft een nieuwe versie van zijn legendarische hymne 'We Are the Champions' gemaakt ten voordele van de zorgverstrekkers over de hele wereld.

De oorspronkelijk versie van het liedje dateert van 1977. Brian May en drummer Roger Taylor hebben de nieuwe versie ingeblikt vanuit hun kot in Londen, terwijl de Amerikaanse gelegenheidszanger Adam Lambert dit vanuit Los Angeles deed.



Het liedje is als hommage aan de zorgverleners herdoopt in 'You are the champions'. De bijhorende videoclip (zie bovenaan) toont hoe artsen en verplegend personeel vechten tegen het nieuwe coronavirus, naast lege stadsgezichten. De inkomsten gaan naar het speciaal fonds dat de Wereldgezondheidsorganisatie heeft opgericht.

Het zorgt voor medische uitrusting ten bate van en opleiding voor zorgverstrekkers. In een persbericht noemde gitarist Brian May de mensen in de eerstelijns verzorging 'net als onze ouders, onze grootouders en onze voorouders die voor ons in twee wereldoorlogen hebben gevochten, krijgers die onze nieuwe KAMPIOENEN zijn geworden.'