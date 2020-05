Dalende trend zet zich voort: ziekenhuizen nemen 152 nieuwe patiënten op, 130 sterfgevallen

De ziekenhuizen rapporteren 152 nieuwe opgenomen patiënten, dat zijn er 26 minder dan gisteren. In totaal verblijven nu 3.386 mensen met een bevestigde coronabesmetting in het ziekenhuis, waarvan 740 op intensieve zorg. Dat is een verdere daling met 29 patiënten in de voorbije 24 uur.

Er werden de afgelopen 24 uur 513 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd, waarvan 329 in Vlaanderen, 146 in Wallonië, en 36 in Brussel. Over 2 gevallen zijn geen gegevens bekend over de woonplaats. Het totaal aantal bevestigde gevallen voor ons land komt daarmee op 49.032. 'Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert verder, maar blijft vrij hoog', schrijft het Nationaal Crisiscentrum in een persbericht. 'Hou dus vol en volg de maatregelen op.' Er mochten 316 patiënten het ziekenhuis verlaten, ook de capaciteit op intensieve zorg evolueert positief. Daar kwamen opnieuw 29 bedden vrij.

In totaal lieten 7.703 Belgen het leven door covid-19, dat is een stijging met 130 in de voorbije 24 uur. 47 sterfgevallen vielen in het ziekenhuis, 83 in een woonzorgcentrum. In de ziekenhuizen viel 46 procent van de doden, 53 procent van de doden viel in woonzorgcentra, 0,3 procent thuis en 0,4 procent op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (16 procent) als vermoede (84 procent) gevallen.

Het Nationaal Crisiscentrum bouwt de dagelijkse updates af, en houdt voortaan enkel op maandag, woensdag en vrijdag, om 11 uur, een persconferentie. Omdat vandaag, 1 mei een feestdag is, staat het volgende persmoment gepland op maandag 4 mei. Er wordt wel een dagelijkse update gepubliceerd op de website, en via sociale media verspreid.