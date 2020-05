Voorlopige rijbewijzen verlengd tot einde jaar, rijexamens starten weer vanaf 18 mei

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft beslist om uitstel te verlenen tot 31 december voor de voorlopige rijbewijzen. Dat meldt GOCA, de groepering van Vlaamse erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs.

De rijexamens starten vanaf 18 en 25 mei 2020 opnieuw gefaseerd op, nadat ze door de coronacrisis sinds 16 maart opgeschort waren. ‘Dit impliceert dat een inhaalbeweging moet worden gemaakt en dat nieuwe afspraken moeten worden geboekt’, meldt GOCA. ‘Omdat in een aantal gevallen rekening moet worden gehouden met wettelijk voorziene termijnen waarin een opleiding moet worden gevolgd of een examen moet worden afgelegd, heeft Vlaams minister Peeters beslist om uitstel te verlenen tot 31 december 2020.’ Kandidaten hebben dus voldoende tijd om nieuwe afspraken in te plannen dit jaar.

Om zowel voor medewerkers als klanten de veiligheid te garanderen, wordt wel een aantal bijzondere coronamaatregelen genomen. Zo wordt er onder andere uitdrukkelijk gevraagd om enkel met de begeleider of instructeur naar het examen te komen, is het verplicht om een mondmasker te dragen, met de bankkaart te betalen en de maatregelen rond ‘social distancing’ en handhygiëne strikt te respecteren.