De Gentse politie is donderdagavond tussenbeide moeten komen na een vechtpartij met zo’n 15-tal betrokkenen in de Brugse Poort. Er werd ook een mes getrokken en één persoon raakte daarbij gewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeer niet in levensgevaar.

De Gentse politie kreeg melding van een vechtpartij op straat rond 18.20 uur. ‘Zo’n 15 personen waren bij de knokpartij betrokken’, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. Een man had een mes bij en heeft verschillende steken uitgedeeld. Daarbij viel één slachtoffer, de man werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar.’

De politie onderzoekt de aanleiding voor de vechtpartij. ‘Dat is voorlopig nog onduidelijk’, aldus Langeraert, ‘uiteindelijk hebben we één man kunnen oppakken voor verhoor, maar het is nog niet bekend of hij verantwoordelijk is voor de steekpartij zelf. De anderen slaagden erin om weg te vluchten.’