Trump dreigt met taksen tegen Peking wegens coronavirus

De president van de Verenigde Staten, Donald Trump, overweegt strafheffingen tegen China, omdat hij elementen zou gezien hebben die hem doen denken dat het nieuwe coronavirus uit een Chinees laboratorium in Wuhan komt. Dat zei Trump donderdag.

Het lab kwam recent al onder vuur te liggen vanwege een gebrek aan transparantie. Maar de Amerikaanse president verduidelijkte niet welke de bewijzen zijn die hij onder ogen heeft gekregen. Donderdag stelde de United States Intelligence Community (IC), een groep van afzonderlijke Amerikaanse inlichtingendiensten, nog dat het coronavirus ‘niet door de mens gemaakt of genetisch gemodificeerd is’.

Het is niet voor het eerst dat Trump tijdens deze coronacrisis uithaalt naar China. De coronapandemie heeft de Amerikaanse economie fors verzwakt. De goede gezondheid van die economie was een van de belangrijkste argumenten van Trump tijdens zijn verkiezingscampagne.

Trump beschuldigt China er ook regelmatig van dat het liegt over de slachtofferbalans van het coronavirus. Volgens de officiële cijfers zijn er in China ruim 4.600 coronadoden te betreuren, terwijl het er in de VS meer dan 62.000 zouden zijn.