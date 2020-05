Door de lockdown raakte Bpost bedolven onder de pakjes. ‘Zelfs zakken cement werden plots opgestuurd’

Nadat alle winkels door de coronacrisis noodgedwongen de deuren hadden gesloten, zochten we massaal ons heil in online shoppen. De pakjesberg werd daardoor echter zo groot dat-ie amper nog te overzien was. Dat ondervond ook Bpost aan den lijve.

Het aantal online bestellingen dat Bpost moet verwerken is de afgelopen weken meer dan verdubbeld. Het postbedrijf kreeg kritiek, maar krabbelt nu langzaam weer vanonder de pakjesberg vandaan. Economieredacteur Korneel Delbeke onderzocht waar het precies misliep bij Bpost.

