Amerikaanse inlichtingendiensten: ‘Coronavirus niet door mens gecreëerd’

Het coronavirus is ‘niet door de mens gemaakt of genetisch gemodificeerd’. Dat stellen Amerikaanse inlichtingendiensten. Het virus kan wel ‘ontsnapt’ zijn uit een laboratorium.

Het coronavirus is ‘niet door de mens gemaakt of genetisch gemodificeerd’. Dat stelt de United States Intelligence Community (IC), een groep van afzonderlijke Amerikaanse inlichtingendiensten donderdag. De groep onderzoekt nog of de uitbraak afkomstig is uit een Chinees laboratorium.

Het kabinet van de directeur van de nationale inlichtingendienst verklaart in een persbericht dat de diensten ‘kritische hulp hebben geboden aan de Amerikaanse beleidsmakers en degenen die reageren op het COVID-10-virus dat afkomstig is uit China’.

‘De Intelligence Community is het eens met de brede wetenschappelijke consensus dat het virus niet door de mens is gemaakt of genetisch is gemodificeerd’, klinkt het. ‘Het IC zal nieuwe informatie nauwgezet blijven onderzoeken om te bepalen of de uitbraak is veroorzaakt door contact met geïnfecteerde dieren of door een ongeval in een laboratorium in Wuhan.’

De verklaring komt er nadat onder meer president Donald Trump suggereerde dat het virus is ontstaan in een laboratorium voor infectieziekten in Wuhan, de Chinese stad waar de uitbrak startte eind 2019. Verschillende wetenschappers trokken die verklaringen al in vraag.

De eerste besmettingen werden gelinkt aan een dierenmarkt in Wuhan. Experten gaan ervan uit dat het virus afkomstig is van vleermuizen en dat het ook via andere dieren is verspreid.