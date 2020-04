Zo gaan de winkels vanaf 11 mei weer open

De vakbonden en de werkgeversorganisaties Comeos, UCM en Unizo hebben een reeks afspraken gemaakt over de heropening van de winkels op 11 mei. Zo zal de helft van de pashokjes dicht moeten blijven.

Sommige maatregelen zijn dezelfde als die in de voedingswinkels, zoals beschermingsmiddelen. Maar andere zijn specifieker. Zo is afgesproken dat de helft van de pashokjes in de kledingwinkels gesloten moet blijven, zegt Kristel Van Damme van vakbond ACV Puls. ‘De hokjes zullen ook na ieder gebruik gedesinfecteerd moeten worden. Als dat niet mogelijk blijkt, moeten ze allemaal dicht blijven.’

Mogelijk kunnen klanten in sommige winkels dus niet passen.

De beautywinkels zullen dan weer geen staaltjes ter beschikking mogen stellen en ook parfums zullen tijdelijk niet uitgeprobeerd kunnen worden in de winkels. Als gangen te klein zijn, moet eenrichtingsverkeer toegepast worden. Speelhoekjes voor de kinderen, bijvoorbeeld zoals in meubelketen Ikea, mogen niet gebruikt worden.

De sociale partners lanceren ook een oproep om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen om de sociale distancing in de winkelstraten en winkelcentra te laten naleven, zeggen ze in een persbericht. Klanten wordt gevraagd de afstandsregels nauwgezet na te leven en om concentraties te vermijden om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De winkeliers houden er rekening mee dat, als ze op maandag 11 mei de deuren opnieuw mogen openen, ze maar de helft van de omzet zullen halen. Daardoor verwachten ze verlies.