Jambon zet subsidies acht organisaties toch niet voortijdig stop

In de cultuurcommissie van het Vlaams Parlement heeft minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) gezegd dat hij acht socioculturele verenigingen dan toch volgens afspraak blijft ondersteunen. Vorige maand had hij in stilte hun gesco-toelage voortijdig stopgezet.

Jan Jambon is dus teruggefloten door het parlement. Toen eind maart acht socioculturele verenigingen een brief kregen dat hun toelage voortijdig zou uitdoven, kwamen daar parlementaire vragen over. Groen bond de kat de bel aan door te stellen dat deze werkwijze niet overeenkwam met de gemaakte afspraken. Zelfs coalitiepartner CD&V liet toen optekenen dat het zich gepakt voelde door dit manoeuvre.

Het gaat om een subsidiepotje dat nog dateert uit de tijd van de gesco-statuten. Dat statuut om arbeid te subsidiëren was lang van kracht in de culturele en de sociale sector. In 2016 trok de Vlaamse regering een streep onder die nepstatuten, en werd het geld toegevoegd aan de budgetten van de bevoegde ministers.

Afspraak

Vorig cultuurminister Sven Gatz (Open VLD) maakte voor de acht organisaties in kwestie een afzonderlijk decreet. Daarin werd afgesproken om de middelen tegen 2023 gradueel af te bouwen. Verdeeld over de resterende jaren ging het over een bedrag van zowat twee miljoen euro.

In een brief liet Jambon een maand geleden aan de organisaties weten dat hij de toelage al eind 2020 zou stopzetten. In de begrotingsopmaak was het bedrag opgenomen onder een vaag begrotingsartikel waarvan de herkomst onduidelijk was.

Toen hij deze namiddag in de cultuurcommissie verzocht werd om daarover meer uitleg te geven, liet Jambon weten dat hij terugkomt op zijn beslissing. Een afspraak is een afspraak, en daar zal de Vlaamse overheid zich aan houden. Jambon zal voor de acht organisaties een alternatieve manier zoeken om hen structureel te ondersteunen.

De regeling heeft betrekking op acht socioculturele en educatieve organisaties. Onder hen kunstencentrum België (Hasselt), de organisatie in beeldende kunst W What (Leuven), het Fakkeltheater (Antwerpen) en de volkshogeschool Elcker-Ik (Antwerpen). Ze kregen tussen de 50.000 en 238.000 euro per jaar. Met het afgesproken uitdoofscenario als horizon kunnen ze zich organiseren op de toekomst.

Reacties

‘Dat de schrapping van gesco-subsidies on hold gaat, is goed nieuws zegt Staf Pelckmans (Groen). ‘Het is een erkenning van deze organisaties, en van de talrijke vrijwilligers die ze draaiende houden.’ Ook CD&V is tevreden. ‘Deze houding siert de minister’, zegt Orry Van de Wauwer. ‘Mogelijk komt er een structurele oplossing voor deze organisaties. Indien niet, dan blijven de gemaakte afspraken gelden.