Tom De Cock neemt afscheid van MNM

Radiopresentator bij MNM Tom De Cock neemt afscheid van zijn programma Planeet De Cock. ‘Het is tijd voor een ander tempo en andere prioriteiten’, zegt hij.

‘Het broeide al een tijdje en tijdens de coronaquarantaine is het pas echt doorgedrongen, het is tijd voor een ander tempo en andere prioriteiten’, laat hij weten in een persbericht. ‘Ik heb genoten van elk moment bij MNM, maar het is mooi geweest na acht jaar avondspits.’

De Cock laat weten dat hij nog andere plannen en dromen heeft. ‘Schrijven, televisie maken, president van de aarde worden,... maar vooral mijn dochter eens zelf van school kunnen halen nu ze naar het eerste leerjaar gaat.’ Hij wil zijn dochter van dichtbij zien opgroeien.

Twaalf jaar geleden startte De Cock zijn radiocarrière bij Radio Donna. Een jaar later stond hij mee aan de wieg van de nieuwe zender MNM met het programma De Cock Late Night. Sinds 2012 staat hij aan het roer van het avondspitsblok Planeet De Cock. Hij nam ook deel aan projecten bij MNM, zoals Strafste Scholen, Marathonradio en Warmste Weken. ‘Ik kan onmogelijk genoeg merci zeggen aan iedereen die dat mee mogelijk heeft gemaakt’, zegt hij daarover.

‘Het gaat lang duren voor ik hier overheen ben’, zegt De Cock over zijn vertrek. ‘Ik ga de moordende deadlines niet missen, maar die microfoon, dat hier-en-nu van elke dag radio maken wel. Het was een avontuur dat ik voor geen geld ter wereld had willen missen.’

De laatste uitzending van Planeet De Cock staat gepland op donderdag 4 juni. De laatste vijf weken als MNM-dj zal Tom nog een bucketlist afwerken met dingen die hij altijd al wilde doen op de radio, maar die er tot nog toe niet van kwamen. Dat is: met zo veel mogelijk tractors rijden, een president interviewen, een andere Tom De Cock ontmoeten, radio maken vanuit een vrachtwagen en bellen met Billie Joe Armstrong van Green Day (Toms favoriete band).