Blankenberge gaat poortjes plaatsen bij winkelstraten om drukte te regelen

Het handelscentrum als festivalterrein: zo gaat Blankenberge shoppen tijdens corona tegemoet. Vanaf 11 mei krijgen de winkelstraten er toegangspoorten. Wanneer de politie aangeeft dat het te druk wordt en de afstand tussen personen te klein wordt, gaan die onvermijdelijk dicht. De aanpak wordt mogelijk doorgetrokken naar de Zeedijk en het strand deze zomer.

Het idee achter de maatregel is eenvoudig: de drukte in bepaalde zones van de stad zélf gaan regelen. Vergelijk het met de eerste rijen en beste plaatsen voor het hoofdpodium van een groot festival. Wanneer die zone vol is, gaan de toegangspoortjes onvermijdelijk dicht. In Blankenberge wordt de toegang tot de winkelstraten gesloten wanneer de social distance tussen shoppers niet meer gegarandeerd kan worden.

‘We gaan onze stad opdelen in verschillende gebieden. Per gebied gaan wij ervoor zorgen dat er genoeg afstand is tussen de mensen. De handhaving gebeurt via de politie: zij krijgen een extra uitvalsbasis in de handelskern. Er wordt dus ook extra gecontroleerd op samenscholingen en het respecteren van social distance’, legt burgemeester Daphné Dumery (N-VA) uit. Ze deed het plan donderdag uit de doeken aan een delegatie handelaars. Die reageerden naar verluidt positief. De toegangspoorten zullen bestaan uit hekken die bekleed worden met branding van Blankenberge. Het stadspersoneel zal instaan voor de bediening van de poortjes. Vooral in de drukke Kerkstraat zal het systeem nodig zijn. Maar ook in de Molenstraat, Langestraat en Vissersstraat wordt er aan ‘crowd control’ gedaan.

Geen maximum

Een maximumcapaciteit voor de winkelstraten komt er niet. Dat is opvallend, want op die manier hebben de ordediensten geen concrete maatstaf om die toeganspoorten straks te openen of te sluiten. ‘Het is onmogelijk om een bepaald cijfer vast te leggen van het aantal toegestane mensen. Sommige straten zijn drukker dan andere. Het zijn onze politiediensten die zelf zullen beslissen wanneer het te druk wordt’, zegt Dumery.

Blankenberge gaat ook de winkeliers helpen: voor elke handelszaak komen stippen die de wachtende mensen op de nodige afstand houdt. ‘Het zijn kleine accenten die waardevol kunnen zijn’, zegt ze. ‘Maar in de winkels zelf zijn wij niet verantwoordelijk. We vertrouwen er wel op dat alle handelszaken de nodige maatregelen en bescherming voorzien. Vanaf 11 mei zijn het ook enkel onze inwoners die mogen gaan winkelen: tweedeverblijvers of toeristen zijn er nog. Alles gebeurd dus rustig en gefaseerd.’

Doortrekken naar strand

Opvallend: Blankenberge wil het systeem met de poortjes doortrekken naar het strand en de Zeedijk tijdens de zomermaanden. Omdat het strand in de badstad compact is, stellen er zich op een hete zomerdag sowieso problemen qua social distance. Tijdens een mooie zomerdag liggen er soms 20.000 à 25.000 mensen op het strand. Maar hoe dat allemaal zal geregeld worden met de strandbars én de andere badplaatsen - op 11 mei willen de kustburgemeesters met een algemeen voorstel komen - is nog niet duidelijk. ‘Zo ver zijn we nog niet. Maar als het systeem succesvol blijkt in de winkelstraten, dan kan het dat ook zijn op het strand en de dijk. De komende weken gaan al onze diensten verder werken aan een plan om onze zomer zo aangenaam en veilig mogelijk te maken.’