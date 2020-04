Seizoen in Franse Ligue 1 officieel stopgezet, PSG uitgeroepen tot kampioen

De Franse profliga (LFP) heeft donderdag zoals verwacht akte genomen van de definitieve stopzetting van het seizoen in de Ligue 1. Het Paris Saint-Germain van Rode Duivel Thomas Meunier wordt uitgeroepen tot kampioen.

Dinsdag had de Franse premier Edouard Philippe al te kennen gegeven dat het seizoen 2019-20 in de Ligue 1 niet meer afgemaakt kan worden.

Burgemeester Liverpool noemt mogelijke herstart Premier League “belachelijk”

Ook elders in Europa lijkt een competitiestop steeds waarschijnlijker. De burgemeester van Liverpool noemt de plannen om de Premier League dit seizoen nog te hervatten “belachelijk”. “De wedstrijden mogen dan al achter gesloten deuren gespeeld worden, sowieso zal er veel volk op straat komen”, waarschuwt Joe Anderson.

Toen de Engelse competitie op 13 maart wegens de coronapandemie stopgezet werd, stond Liverpool op een zucht van een eerste landstitel in dertig jaar. “Je denkt toch niet dat de mensen dat niet gaan vieren? Het is voor onze politie al moeilijk genoeg om de mensen uit de parken te houden als het mooi weer is. Bij zo’n historische gebeurtenis gaan ze zich dan zeker niet aan social distancing houden. Het beste is om de competitie onmiddellijk te beëindigen. Met Liverpool als kampioen, uiteraard.”

Vrijdag komt de Premier League samen om “Project Restart” te bespreken. Het plan is om op 8 juni weer te gaan voetballen, mogelijk op enkele neutrale locaties.

Italiaanse voetballiga zal zich neerleggen bij stopzetting competitie

De Italiaanse voetballiga zal zich neerleggen bij een eventuele beslissing van de autoriteiten om een punt te zetten achter het huidige seizoen. Dat verklaart de liga donderdag in een persbericht.

Verschillende clubs en instanties lieten herhaaldelijk optekenen dat ze het seizoen 2019-20 van de Serie A nog willen afmaken. Woensdag verklaarde de Italiaanse minister van Sport Vincenzo Spadafora echter dat de kans op een hervatting steeds kleiner wordt.

“Als een herneming mogelijk is waarbij de gezondheidsnormen en -protocollen gerespecteerd worden, des te beter. Zoniet zullen we ons strikt houden aan de beslissingen van de regering, zoals we altijd hebben gedaan”, stelt ligavoorzitter Paolo Dal Pino in het persbericht.

Vrijdag vergadert de algemene vergadering van de Italiaanse voetballiga over het eventueel voortzetten van het huidige seizoen. “Zoals alle Italianen zouden we zo snel mogelijk opnieuw aan de slag willen gaan en ons normale leven leiden. Het is normaal dat de Serie A voetbal wil spelen. Het zou tegennatuurlijk zijn het tegenovergestelde te zeggen”, vervolgt Dal Pino, die de regering verzekert dat hij “een constructieve dialoog” wil voeren.

De voorzitter van de Italiaanse voetbalbond Gabriele Gravina verklaarde woensdag dan weer dat hij helemaal niet te vinden is voor het beëindigen van het kampioenschap, wat volgens hem neerkomt op “de dood van het Italiaans voetbal”. Volgens Gravina zou de sector in dat geval 700 à 800 miljoen euro verlies lijden.

De Serie A ligt sinds 9 maart stil om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In Italië stierven al ongeveer 28.000 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Ten vroegste vanaf 18 mei mogen in het land de trainingen hervat worden in de ploegsporten.