April was de tweede zonnigste april ooit

Ook al is april nog niet helemaal achter de rug, we weten nu al dat het een uitzonderlijke maand is.

Is het normaal gemiddeld 9,8 graden in april dan is het dit jaar liefst drie graden warmer gemiddeld: 12,7 graden. Met uitzonderlijke hoge gemiddelde maxima van 18,5 graden in plaats van 14.2.

Ook het aantal uren zonneschijn ligt deze maand uitzonderlijk hoog: 270 uur (vandaag niet meegerekend) waar april normaal 158 uur zon haalt.

Het regende ook bitter weinig. Normaal halen we 51,3 mm neerslag. Dit jaar is dat 14,5 mm (vandaag niet meegerend). We telden vijf neerslagdagen in plaats van de normale 15.

