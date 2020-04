Antiapartheidsactivist Denis Goldberg, die samen met Mandela streed, is overleden

Denis Goldberg, een veteraan van de Zuid-Afrikaanse antiapartheidsbeweging, is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij leed al 2,5 jaar aan longkanker.

Goldberg was de enige blanke die tot levenslang werd veroordeeld tijdens het beroemde Rivonia-proces in 1964. Nelson Mandela, die later Zuid-Afrika’s eerste zwarte president zou worden, kreeg er eveneens levenslang.

Net als Mandela werd Goldberg schuldig bevonden aan betrokkenheid bij het gewapend verzet van het ANC (African National Congress) tegen het apartheidsregime.

In 1985 kwam hij na ruim twee decennia vrij en ging daarna met zijn vrouw Esme Bodenstein, ook een politiek activiste, in ballingschap in Londen. Een voorwaarde voor zijn vrijlating was het afzweren van gewapend verzet. In 2002 keerde Goldberg terug naar Zuid-Afrika.

Goldberg, geboren in 1933 in Kaapstad, legde onlangs nog uit dat zijn joodse achtergrond had meegespeeld in zijn strijd tegen het apartheidsregime. ‘Ik begreep dat wat er in het Zuid-Afrika met racisme gebeurde leek op het racisme in nazi-Duitsland.’

In 1957 sloot hij zich aan bij de verboden Communistische partij. Na het Bloedbad van Sharpeville, waarbij de politie het vuur opende op zwarte demonstranten, sloot Goldberg zich in 1961 aan bij de gewapende verzetsafdeling van het ANC, waar hij een strijdmakker werd van Nelson Mandela.