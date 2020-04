David Goffin mept raak op de Playstation: Belg staat in finale van virtueel tennistoernooi van Madrid

David Goffin (ATP-10) heeft zich donderdag voor de finale van het virtueel tennistoernooi van Madrid geplaatst. Op de Playstation 4 versloeg de 29-jarige Luikenaar de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-6) met 7-6 (8/6). De intense wedstrijd duurde 27 minuten, een record sinds het begin van het toernooi. In de tiebreak redde Goffin een matchbal.

De Schot Andy Murray (ATP-129) en de Argentijn Diego Schwartzmann (ATP-13) spelen om de tweede finaleplaats. Bij de vrouwen gaat de finale tussen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA-7) en de Française Fiona Ferro (WTA-53). Bertens won donderdag met 7-5 van de Deense Caroline Wozniacki, Ferro met 6-3 van de Roemeense Soarana Cirstea (WTA-75).

Ook in de echte wereld schopte Goffin het al eens tot de finale van een Masters 1.000. In augustus vorig jaar werd hij runner-up in Cincinnati.

Met het virtuele toernooi zamelen de toppers geld in voor tennissers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen krijgt de winnaar 150.000 euro te verdelen. Daarnaast schenkt de organisatie nog eens 50.000 euro. Het echte tennis ligt nog minstens tot 13 juli stil.