Tijdens de coronacrisis is het waterverbruik aan de Belgische kust fors gedaald. Minder toeristen betekent minder waterverbruik.

De coronamaatregelen hebben volgens Aquaflanders, de koepel van de drinkwatermaatschappijen, niet meteen een impact op het totale waterverbruik in Vlaanderen.

‘Wat we wel zien, is dat het waterverbruik aan de kust meer dan 30 procent lager is dan de voorbije weken’, zegt algemeen directeur Carl Heyrman. ‘Daar zien we een verband met de coronamaatregelen. Minder mensen spendeerden hun vakantie of weekend aan de kust. Dit kan het verschil in verbruik in die regio verklaren.’

De meeste waterbedrijven noteerden de voorbije weken wel een stijging van het waterverbruik. Maar dat heeft vooral met het weer te maken.

‘Wanneer de temperaturen omhooggaan en het droge weer aanhoudt, dan stijgt het waterverbruik’, stelt Heyrman. ‘Dat is dit jaar niet anders dan in dezelfde periode vorig jaar. We kunnen stellen dat de weersomstandigheden een grotere impact hebben op het waterverbruik dan het feit of mensen al dan niet thuis zijn.’

Sinds de coronamaatregelen zijn aangekondigd, zijn toeristen niet meer welkom aan de kust. Ook mensen met een tweede verblijf aan de kust moeten wegblijven.

De kustburgemeesters hebben inmiddels een akkoord gesloten over een gefaseerde heropstart van het kusttoerisme. Vanaf 18 mei zijn tweedeverblijvers weer welkom, huurders vanaf 8 juni. Op voorwaarde dat de corona-uitbraak onder controle blijft. Als de horeca weer mag opstarten, mogen dagjestoeristen de kust weer bezoeken.