Premier Wilmès: ‘Tegen juni drie miljoen immuniteitstesten’

Premier Sophie Wilmès (MR) benadrukte vanmiddag in de Kamer dat de testcapaciteit nog stevig wordt opgedreven. Ze verdedigde zich ook tegen de kritiek dat de economie primeert in de exitstrategie. ‘De expertengroep is van mening veranderd.’

‘De testen en de tracing zullen een essentiële rol spelen en zullen bepalen of we al dan niet naar een volgende fase kunnen overgaan’, benadrukte premier Sophie Wilmès (MR) vanmiddag nog eens in de Kamer. Ze had daarbij ook goed nieuws: ‘we voeren nu al gemiddeld meer dan 15.000 testen per dag uit. Onze screeningscapaciteit is nog hoger en bedraagt 25.000 testen per dag.’

Een even belangrijke stap, in combinatie met de contact tracing, is dat de bloedtesten volgens de regering ook stilaan klaar zijn om massaal uit te rollen: ‘in april hebben we al goedkeuring kunnen geven aan 50.000 serologische testen (immuniteitstesten, red.) waarmee we kunnen bepalen of een persoon is contact geweest met het virus en antilichamen heeft’, zei Wilmès. ‘In mei moeten we over 900.000 testen beschikken en in juni al over 3 miljoen. Die zullen dan verdeeld worden op basis van de aanbevelingen van Sciensano.’ De premier pareerde daarmee de kritiek dat België niet voorbereid is op de exit. Over het tekort aan contact tracers wees de premier er nog eens op dat het een regionale bevoegdheid is.

Wilmès wijst naar experts

In het federaal parlement kwam vanmiddag vooral ook kritiek vanuit de linkerzijde dat de regering in haar exitstrategie te weinig rekening hield met het sociale aspect. ‘De lobby van het grootbedrijf is groter dan de lobby van het hart. We gaan onze baas sneller terugzien dan familie’, benadrukte PVDA. En ook SP.A en Groen/Ecolo benadrukten dat er te weinig rekening werd gehouden met het menselijke aspect.

‘Sommigen laten uitschijnen alsof de economie boven de mensen primeert. Dat is een karikaturale visie waarin de mensen en de economie tegenover elkaar worden uitgespeeld’, reageerde Wilmès daarop. ‘Achter handelszaken zitten mensen die hun brood weer willen verdienen. Werk kan ook een ontwikkelingsfactor zijn, mensen komen weer uit hun vier muren.’

De premier schoof de verantwoordelijkheid voor de keuzes ook richting de experts die in de loop van vorige week van mening veranderden. ‘We willen allemaal onze naasten weer zien, ik ook. En we proberen daar rekening mee te houden. Maar de gelekte tekst van de GEES (de expertengroep rond de exitstrategie, red.) was een voorlopige tekst. Daar stond inderdaad in dat een familiebijeenkomst van 10 mensen mogelijk zou zijn. Maar de GEES zijn van mening veranderd en dat is hun goed recht. Ze vonden dit te breed en niet veilig genoeg voor de bevolking. Dat lek heeft valse hoop gebracht aan de bevolking en dat betreur ik.’

Late persconferentie uit noodzaak

Wilmès wees daarbij ook op de mogelijkheden die er in de eerste fase al zijn om met familie in contact te komen in de winkel en het bezoekrecht in de woonzorgcentra die al in Brussel en Wallonië wordt uitgerold. ‘Ik weet dat dat niet voldoende is, maar we hebben geen andere keuze, ondanks alle kritiek die jullie daarover uiten. Natuurlijk missen we onze ouders, maar we moeten bijzonder voorzichtig zijn met de generatie voor ons en met de zwakken in onze samenleving.’

De premier kwam overigens ook nog eens terug op de late en chaotische persconferentie vrijdagavond. Ze gaf daarbij nog een steek naar de profileringsdrang van haar collega’s. ‘Het is de gewoonte in België om politieke beslissingen onmiddellijk aan te kondigen, wellicht omdat mensen al over beslissingen praten nog voor ze genomen zijn.’