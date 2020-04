Topcoach acht jaar geschorst voor ‘emotioneel misbruik’ jonge turnsters

19/01/2018

Luisterend oor was seksueel roofdier

Na meer dan honderd getuigenissen over misbruik zal Larry Nassar, ploegarts van het Amerikaanse nationale turnteam, de geschiedenis ingaan als pedoseksueel roofdier. Zijn slachtoffers keken hem deze week in de ogen. ‘Terwijl hij mijn been bewoog om me van mijn rugpijn af te helpen, stopte hij zijn vingers in mij.’