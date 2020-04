Op een persconferentie in Nieuw-Zeeland vroeg de pers aan de lokale gezondheidsfunctionaris Ashley Bloomfield wat hij vond van Trump’s idee over het inspuiten van bleekmiddel voor de bestrijding van covid-19. Er volgde een ongemakkelijke stilte. Ook de Nieuw-Zeelandse premier Ardern keek vol ongeloof.

Vorige week zei de Amerikaanse president Donald Trump op een persconferentie dat het coronavirus misschien wel bestreden kan worden door mensen in te spuiten met desinfectiemiddel, of door gebruik te maken van UV-licht. Volgens experten is dit ‘een totaal ridicuul idee’.