Lichamen in staat van ontbinding gevonden in vrachtwagens in Brooklyn

Verschillende vrachtwagens met tientallen lichamen werd ontdekt nabij een begrafenisonderneming in Brooklyn, New York, nadat buren geurhinder meldden.

New York kan de toestroom van doden niet aan, en ook de begrafenisondernemers ondervinden daardoor grote moeilijkheden. Zo ook Andrew T. Cleckley, een begrafenisondernemer in Brooklyn. De politie ontdekte tientallen lijken in staat van ontbinding in vrachtwagens voor het gebouw van de begrafenisondernemer, nadat buurtbewoners geurhinder hadden gemeld. Het is onduidelijk hoeveel van de aangetroffen lijken effectief het slachtoffer waren van het coronavirus.

Andrew T. Cleckley had verschillende vrachtwagens ingehuurd omdat er geen plaats meer was in het eigen gebouw. Volgens de New York Times was de koelruimte van het bedrijf uitgevallen. CNN schrijft dat er tot 60 lichamen werden aangetroffen in vier voertuigen. ABC spreekt zelfs van 100 doden. De lichamen lagen op ijs in lijkzakken, opgestapeld in de voertuigen. Het was de bedoeling dat de lichamen werden gecremeerd.

De politie ontdekte lichamen in gehuurde vrachtwagens Foto: AP

De sector kan de toevloed niet meer aan en neemt toevlucht tot drastische maatregelen. Begrafenisondernemingen mogen de doden door de crisis in koelwagens plaatsen. Sommige ondernemingen bergen de lijken in de kapel, die ze zo koud mogelijk houden door airco.

In New York stierven al minstens 14.000 mensen als gevolg van covid-19, de stad is dan ook het epicentrum van de pandemie in de Verenigde Staten. Om de situatie voor de mortuaria haalbaar te houden, werd Hart Island al ingeschakeld. Op dat eiland, dat al sinds de negentiende eeuw dienst doet als armengraf, worden tot ongeveer 25 mensen per dag begraven.