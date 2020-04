‘De ingewikkelde structuur van ons land heeft geleid tot sterfgevallen’, is de Waalse minister Christie Morreale (PS) opvallend cru. Het thema komt stilaan weer bovenaan de agenda van de regeringsonderhandelingen.

