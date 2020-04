Zestienjarige uit Tessenderlo opgepakt voor steekpartij in Antwerpen

Het parket van Limburg heeft bekendgemaakt dat er een minderjarige verdachte uit Limburg is opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de steekpartij in Antwerpen van gisteren, waarbij een zestienjarige levensgevaarlijk gewond raakte.

Het gaat om een zestienjarige jongen uit Tessenderlo. De verdachte zal vandaag bij de jeugdrechter worden voorgeleid.

Gisteravond raakte een zestienjarige jongen levensgevaarlijk gewond bij een steekpartij aan de De Keyserlei, nabij het Centraal Station in Antwerpen. ‘Ik kan bevestigen dat een zestienjarige jongen uit Tessenderlo is gearresteerd. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of en in welke mate hij bij de feiten in Antwerpen betrokken was. Gelet op het feit dat de verdachte een minderjarige is wordt hier niet verder over gecommuniceerd’, laat substituut-procureur Katja Vandoren van het parket van Limburg donderdag weten.