6.500 meer overlijdens in maart en april in België

Van 16 maart tot en met 20 april zijn er in België ruim 6.500 meer overlijdens gemeld dan er kon worden verwacht op basis van de sterfgevallen van de afgelopen vijf jaar. Dat meldt Sciensano. ‘Zeer waarschijnlijk het gevolg van de covid-19-ziekte.’

Van 16 maart tot en met 12 april (een periode van vijf weken) overleden 13.986 mensen in België. Het gaat om alle oorzaken, dus niet alleen wegens het coronavirus. Dat waren er 5.055 meer dan kon worden verwacht: ruim 2.500 in de leeftijdsgroep 65-84 jaar en evenveel bij de 85-jarigen, maar toch ook 271 extra sterfgevallen in de categorie 15-64 jaar.

De week nadien overleden er - wel volgens voorlopige cijfers - nog eens 3.648 mensen. Dat waren er 1.489 meer dan verwacht op basis van de cijfers van de vijf jaar voordien.

De piek in de oversterfte zou wel achter de rug zijn. In de week van 30 maart was er een oversterfte van 80,7 procent, en in de week van 6 april bedroeg die zelfs 94,3 procent. Dat betekent dat er in die laatste week bijna dubbel zoveel mensen stierven (4.254) als verwacht (2.189). Ook op basis van de coronadoden wordt die week van 6 april als de piek aangeduid. In de week van 13 april zou volgens de voorlopige cijfers de oversterfte gedaald zijn naar 69 procent.

In Vlaanderen overleden er van 16 maart tot en met 20 april volgens de huidige gegevens 9.408 mensen, of 3.011 meer dan verwacht.

Als je het aantal coronadoden aftrekt van alle sterfgevallen, dan is de oversterfte meestal weg. Sciensano besluit dan ook dat ‘de overmatige sterfte zeer waarschijnlijk verband houdt met de covid-19-ziekte’.