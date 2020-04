Code geel: rukwinden tot 75 kilometer per uur

Het zonnige weer laat even op zich wachten. Het wordt donderdagnamiddag overwegend droog en wisselend bewolkt, het KMI kondigt code geel af voor rukwinden.

De stapelwolken uit het zuidwesten zorgen donderdag in de late namiddag voor buien en lokaal onweer. De maxima schommelen tussen de 10 en de 16 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidzuidwest met over het algemeen rukwinden tot 55 kilometer per uur. Tijdens de onweersbuien zijn rukwinden mogelijk tot 75 kilometer per uur of meer. Het KMI kondigt code geel af.

In de nacht van donderdag op vrijdag krijgen we lokale buien in Vlaanderen en meer buien in de Ardennen. Minima van 4 tot 8 graden.

Vrijdag wordt het wisselvallig met doorgaans veel bewolking en geregeld buien die in de namiddag vooral in het centrum en het oosten van het land kunnen gepaard gaan met een donderslag. Aan zee blijft de wind vrij krachtig.

De temperaturen schommelen tussen 11 graden op de Hoge Venen en 15 graden in Vlaanderen.

Weekend

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt met buien die lokaal gepaard kunnen gaan met een donderslag. In de late namiddag wordt het geleidelijk droger vanaf de kust en ‘s avonds worden opklaringen voorspeld. Temperaturen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 16 graden in de Kempen. Zondag is het overwegend droog met zon en wolkenvelden. Een lokaal buitje is nog mogelijk. Het wordt wat zachter met maxima van 14 tot 17 graden.

Ook begin volgende week begint aanvankelijk met kans op wat regen, maar vanaf maandagnamiddag wordt het meestal droog. De maxima liggen dan rond 17 graden in het centrum van het land.